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Пожар на Невской мануфактуре потушили

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Фото: Антон Ваганов / «Коммерсантъ»

Пожар на Невской мануфактуре в Санкт-Петербурге полностью ликвидирован. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главк МЧС по северной столице.

«По состоянию на 23:00 пожар полностью ликвидирован. Запланирован мониторинг места пожара каждые два часа до 7:00 17 апреля», — говорится в сообщении.

Пожарные работали на месте происшествия более четырех суток. В МЧС пожар на Невской мануфактуре назвали одним из самых сложных в истории страны.

Ранее в МЧС объяснили, что не могут потушить здание из-за завалов и угрозы обрушения. В связи со сложившейся ситуацией было принято решение проводить работы по проливке до полной ликвидации огня, чтобы обезопасить пожарных.

Пожар на мануфактуре произошел 12 апреля, ему присвоили максимальный ранг сложности. При тушении пожара погиб командир отделения Илья Белецкий. По предварительным данным, причиной произошедшего мог стать поджог.

Против гендиректора предприятия и его заместителя возбудили уголовное дело по статье 238 УК России («Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека»).

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