В МЧС объяснили невозможность потушить «Невскую мануфактуру»

«Невскую мануфактуру» в Санкт-Петербурге не могут потушить пятые сутки из-за завалов и угрозы обрушения здания. Такое объяснение дали в городском управлении МЧС России, передает ТАСС.

В связи со сложившейся ситуацией ведомство решило проводить работы по проливке до полной ликвидации огня, чтобы обезопасить пожарных.

Пожар на мануфактуре произошел 12 апреля, ему присвоили максимальный ранг сложности. При тушении пожара погиб командир части Илья Белецкий. По предварительным данным, причиной произошедшего мог стать поджог. Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества сотрудников МЧС, участвовавших в тушении пожара. Белецкий приставлен к награде посмертно.

Гендиректор предприятия и его заместитель были задержаны, возбуждено дело по статье 238 УК России («Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека»).