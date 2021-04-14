Путин наградил тушивших Невскую мануфактуру пожарных

Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества сотрудников МЧС, участвовавших в тушении пожара в здании Невской мануфактуры в Санкт-Петербурге. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, наградить сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий орденом Мужества», — говорится в документе.

К награде представлены Илья Белецкий (посмертно), Константин Старцев (погиб 10 апреля при тушении дома в Асбесте), Антон Соколов, Борис Старковский.

Пожар на мануфактуре произошел 12 апреля, ему присвоили максимальный ранг сложности. При тушении пожара погиб командир части Илья Белецкий. По предварительным данным, причиной произошедшего мог стать поджог.

Гендиректор предприятия и его заместитель были задержаны в связи с возбуждением уголовного дела после возникшего пожара. Им вменяется статья 238 УК («Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека»).