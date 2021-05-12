Двое взрослых и ребенок погибли при пожаре в российском регионе

Двое взрослых и девятилетний ребенок погибли во время пожара в Родинском районе Алтайского края. Об этом сообщает региональный Следственный комитет, передает РИА Новости.

Частный дом загорелся в селе Красный Алтай. По информации СК, помимо ребенка, погибли 23-летний мужчина и 39-летняя женщина. Огонь вспыхнул в пристройке к дому, в которой находились шесть человек.

«Хозяин дома совместно с супругой и малолетним ребенком смогли покинуть помещение, однако его два сына и родственница остались внутри и погибли», — уточнили в ведомстве. СК предполагает, что причиной пожара могла стать неисправность электропроводки.

Возбуждено уголовное дело статье 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли при пожаре в сварочном цехе в подмосковных Мытищах. По прибытии пожарных горели двухэтажное нежилое здание на площади 20 квадратных метров и стоящий на улице автомобиль.