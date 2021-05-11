Пятилетний мальчик спас всю семью от разрушительного пожара

Пятилетний ребенок в американском городе Гамлет, штат Индиана, спас всю семью от разрушительного пожара. Об этом сообщает телеканал WSBT.

Ранним утром в воскресенье, 9 мая, сын прибежал к Тори Бент (Tori Bent) в слезах и разбудил ее. Женщина спросила, что произошло. В ответ мальчик, который еще слабо умеет говорить, указал на дверь. Бент выглянула из спальни и увидела, что их дом охвачен огнем.

В результате всей семье удалось эвакуироваться, но здание полностью сгорело — теперь семье негде жить. Погорельцы временно разместились у родственников.

Американка подчеркнула, что огонь распространился очень быстро. Если бы сын не разбудил ее, вряд ли им удалось бы спастись. Возгорание началось в блоке кондиционирования.

Бент отметила, что семь лет назад в этот же день у них уже происходил пожар. Тогда в доме сгорели две спальни. Весной 2021 года семья закончила ремонт.

Ранее сообщалось, что девочка из американского города Нью-Франклин, штат Миссури, спасла свою семью от гибели в пожаре. Она разбудила родителей и брата, и те успели вовремя эвакуироваться.