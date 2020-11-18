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Семилетняя девочка спасла семью от гибели в огне

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Фото: Globallookpress.com

Девочка из американского города Нью-Франклин, штат Миссури, спасла свою семью от гибели в пожаре. Об этом сообщает издание Acron Beacon Journal.

Утром в воскресенье, 8 ноября, семилетняя Натали Уизлер (Natalie Weisler) проснулась раньше всех и пошла в гостиную смотреть телевизор вместе с кошкой по кличке Элла. Девочка услышала шум на кухне. «Я пошла проверить, не упала ли кастрюля или сковородка, и увидела огонь. Это было страшно», — сказала она.

Натали не запаниковала и побежала будить родителей. «Я кричала, что начался пожар», — сообщила девочка. Разбудив родителей, она пошла в комнату к своему 16-летнему брату.

Отец девочки, бывший пожарный Джастин безуспешно попытался ликвидировать возгорание при помощи огнетушителя. Семья покинула горящий дом и вышла во двор. Джастин пытался зайти в здание еще раз, но ему пришлось эвакуироваться через окно в ванной комнате. При этом он поранил шею и спину.

Пожарные прибыли через три минуты после звонка и смогли быстро потушить огонь. Ущерб составил около 80 тысяч долларов (6,1 миллиона рублей). Кошка Элла пыталась спрятаться от пожара в спальне Уизлеров и погибла. Джастина доставили в больницу, где ему обработали раны и оказали медпомощь, так как он надышался дымом.

Школа Натали собрала две тысячи долларов (152,6 тысячи рублей) на расходы семьи. Соседи тоже постоянно предлагали помощь.

Городские власти и местный Красный Крест наградят Натали за ее спокойствие и героизм.

Ранее сообщалось, что пятилетний ребенок в американском штате Джорджия спас свою семью от гибели в пожаре, проснувшись среди ночи. Когда спасатели прибыли на место происшествия, они увидели, что все жильцы дома успели выйти на улицу и никто не пострадал.

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