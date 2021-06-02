При взрыве газа в российском регионе пострадали пять детей

При взрыве газового баллона в Вологодской области пострадали пять детей. Об этом РИА Новости рассказал представитель экстренных служб.

ЧП произошло в неиспользуемом дачном доме в районе города Сокол. Причиной взрыва и последовавшего за ним пожара собеседник агентства назвал «детскую шалость».

Детей 2005-2008 годов рождения госпитализировали. Один из них в тяжелом состоянии, состояние остальных врачи оценивают как легкой и средней степени тяжести.

22 мая в Удмуртии при пожаре в частном доме погибли двое взрослых и четверо детей. По данным следствия, инцидент произошел поздно вечером в пятницу, 21 мая, в селе Нылга Увинского района. На месте пожара обнаружены тела шести человек. Предполагается, что это члены проживавшей в частном доме семьи: 36-летнего мужчины, 32-летней женщины и четверых детей в возрасте 12, 11, 8 лет и одного года.