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Крупный лесной пожар в российском регионе показали с воздуха

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В Тюменской области произошел крупный лесной пожар, его сняли с воздуха. Кадры из кабины вертолета публикует «360» в своем Telegram-канале.

На размещенных кадрах видно, что большая территория леса уже выгорела, остальная задымлена, на горизонте видно, что пожар не локализован и продолжается. Вертолет сбрасывает на землю воду. Площадь возгорания, попавшую на видео, трудно оценить.

Количество природных пожаров в Тюменской области за сутки увеличилось, всего вместе с локализованными их 17, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб региона.

Также там отметили, что огнем объяты более 400 гектаров территорий. Подчеркивается, что за последнее время удалось ликвидировать восемь лесных пожаров.

Ранее отступление пожарных перед стеной огня на трассе в лесу сняли на видео. На кадрах видно, как пожарная машина сдает назад, а сотрудники пожарной службы отходят от пылающего леса. Пламя на видео поднимается выше деревьев.

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