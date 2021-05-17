Отступление пожарных перед стеной огня на трассе в лесу сняли на видео

Отступление пожарных перед стеной огня на трассе Екатеринбург — Тюмень в лесу сняли на видео. Ролик публикует РИА Новости.

На снятых очевидцами кадрах видно, как пожарная машина сдает назад, а сотрудники пожарной службы отходят от пылающего леса. Пламя на видео поднимается выше деревьев.

Движение на участке трассы временно перекрыли из-за пожара, сообщили агентству в УГИБДД по Свердловской области.

Ранее стало известно, что десять регионов в 2020 году не допустили на своей территории ни одного пожара — это Астраханская, Липецкая, Белгородская, Тульская, Ярославская области, Чечня, Татарстан, Северная Осетия — Алания, Калмыкия и Ставропольский край.