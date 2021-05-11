В Белоруссии загорелся уникальный костел

В Минской области загорелся костел Вознесения Пресвятой Девы Марии в Будславе. Об этом 11 мая сообщает «Sputnik Беларусь».

Издание называет храм уникальным, поскольку в 1994 году папа римский Иоанн Павел II присвоил ему титул малой базилики. На конец 2019 года во всем мире насчитывается менее 2000 малых базилик.

О возгорании в костеле пожарным рано утром сообщил ксендз. Задымление возникло на верхних этажах. На месте прибыли спасатели.

Волонтеры вынесли из костела все ценности. Прихожан в храме нет. Около 10:00 обрушилась крыша костела над центральным нефом и рухнула одна из люстр. Крыша над боковыми нефами продолжает гореть.

Костел был построен в 1633-1643 годах, освящен в 1783 году. В храме есть орган 1771 года и одна из наиболее почитаемых католических святынь — чудотворная икона Божией Матери.

С 1991 года верующие совершают паломничество в Будслав. В 2005 году туда приехали около 50 тысяч человек.