Лукашенко объяснил причины конфликта с главным католиком Белоруссии

Власти Белоруссии примут меры в отношении любой религиозной конфессии или организации, если их деятельность будет направлена на разрушение государственного строя. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на встрече с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, патриаршим экзархом всея Беларуси, передает Telegram-канал «Пул первого».

Примером тому может служить глава католической церкви, архиепископ, митрополит Минский-Могилевский Тадеуш Кондрусевич, подчеркнул Лукашенко. «Ездить в Польшу и получать консультации, как разрушать нашу страну, никому не будет позволено», — заявил президент.

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Таким образом он прокомментировал конфликт с митрополитом, возникший в августе после того, как Кондрусевича не пропустили через границу и аннулировали его белорусский паспорт. Тогда Лукашенко заявлял, что глава католической церкви страны неожиданно уехал в Варшаву, там «получил определенные задачи» и попал в общий для России и Белоруссии список невъездных.

Скандал вокруг митрополита Минско-Могилевского разгорелся через несколько дней того, как Кондрусевич публично осудил действия бойцов ОМОН, разгонявших митинг возле одного из главных католических соборов Минска. Инцидент произошел 26 августа. Силовики заперли протестующих в Красном костеле вместе с верующими и не выпускали. Глава католиков назвал эти действия «неадекватными и противоправными» и призвал к расследованию. На следующий силовики разогнали митинг возле костела и впервые после долгого перерыва возобновили массовые задержания.

С 26 октября в Белоруссии наблюдается новый всплеск протестной активности после того, как Светлана Тихановская объявила всеобщую забастовку. Требования протестующих остаются те же: отставка руководства страны и прекращение насилия со стороны силовиков. В ответ Лукашенко назвал происходящее террористической войной и поручил ужесточить законодательство в области подавления протестов.