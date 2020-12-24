Глава белорусских католиков вернулся в страну

Глава белорусских католиков, митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич вернулся в страну после того, как Папа римский Франциск попросил об этом президента Александра Лукашенко. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».

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«Он еще не в Минске, но в страну уже приехал», — сообщили изданию источники в Римско-католической церкви. Отмечается, что митрополит 24 и 25 декабря проведет несколько праздничных месс в двух белорусских костелах. В эти дни католики по всему миру отмечают Рождество. В Белоруссии число католиков составляет 15 процентов от всего населения (около 1,4 миллиона человек).

Александр Лукашенко пообещал решить проблему со въездом 75-летнего митрополита после того, как провел встречу с представителем Папы римского апостольским нунцием в Великобритании архиепископом Клаудио Гуджеротти. Президент также пригласил понтифика на лечение в республику и назвал его «народным человеком».

Ранее Лукашенко обвинил Тадеуша Кондрусевича в намерении «разрушить страну». Политик заявил, что священнослужитель шпионил против Минска по поручению польских властей. В конце августа глава белорусских католиков осудил действия ОМОНа, который запер протестующих в Красном костеле в Минске во время разгона протестной акции. Позже Кондрусевичу аннулировали белорусский паспорт и включили его в список невъездных.