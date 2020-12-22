Лукашенко пообещал решить вопрос со въездом главы белорусских католиков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал разобраться с проблемой въезда в страну главы католической церкви республики, митрополита Минского-Могилевского Тадеуша Кондрусевича. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел республики Владимира Макея.

По его словам, папа римский Франциск ранее обратился через своего представителя к Лукашенко с просьбой обеспечить возращение в страну Кондрусевича. Президент пообещал решить этот вопрос «из чувства глубокого уважения» к понтифику, несмотря на «ряд негативных моментов».

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Макей добавил, что аргументом в пользу возможного возобновления права на въезд для священника стало приближение Рождества, а также «добрые отношения» между Минском и Ватиканом. «Мы поддерживаем друг друга практически по всем без исключения направлениям международной, региональной и двусторонней политики», — сказал министр.

В ноябре Лукашенко обвинил Тадеуша Кондрусевича в намерении «разрушить страну». Политик заявил, что священнослужитель шпионил против Минска по поручению польских властей. В конце августа глава белорусских католиков осудил действия ОМОНа, который запер протестующих в Красном костеле в Минске во время разгона протестной акции. Позже Кондрусевичу аннулировали белорусский паспорт и включили его в список невъездных.