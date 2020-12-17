Лукашенко пригласил Папу Римского на лечение в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил Папу Римского Франциска на лечение в республику, если тот внезапно заболеет. Об этом сообщает БЕЛТА.

Свое предложение политик озвучил на встрече с представителем понтифика апостольским нунцием в Великобритании архиепископом Клаудио Гуджеротти, который сейчас находится с официальным визитом в стране. «Если заболеет, пусть не переживает: мы готовы принять его на лечение, мы умеем лечить», — сказал Лукашенко.

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По словам президента, Папа Римский является по-настоящему «народным человеком». Политик попросил Гуджеротти передать главе церкви поздравления с Новым годом и пожелание оставаться здоровым накануне предстоящего католического Рождества и Нового года. «Болеть нам некогда. Но если что — сразу к нам», — отметил глава республики.

Ранее Лукашенко обвинил главу католической церкви Белоруссии, митрополита Минского-Могилевского Тадеуша Кондрусевича в намерении «разрушить страну». Политик считает, что священнослужитель шпионил против Минска по поручению польских властей.

В конце августа глава белорусских католиков осудил действия ОМОНа, который запер протестующих в Красном костеле в Минске во время разгона протестной акции. Позже Кондрусевичу аннулировали белорусский паспорт и включили его в список невъездных.