В российском городе в День Победы загорелся ресторан «Берлин»

В Балаково Саратовской области 9 мая произошел пожар в ресторане «Берлин» (Beerlin), сообщает «Версия Саратов» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

Пожар в День Победы произошел из-за возгорания навеса над мангалом. Огонь сотрудники заведения потушили своими силами, хотя на место выехали две пожарные бригады. Площадь возгорания составила всего 1 квадратный метр.

При инциденте обошлось без пострадавших, не потребовалась и эвакуация персонала и клиентов.

Осенью в Пензе при пожаре полностью сгорел ресторан «Засека», построенный в форме русского терема. Обошлось без пострадавших.