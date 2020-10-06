Пожар в российском ресторане-тереме попал на видео

В Пензе при пожаре полностью сгорел ресторан «Засека», построенный в форме русского терема. Информации о погибших и пострадавших нет, передает РИА Новости. Кадры с места событий опубликовал Telegram-канал Life Shot.

«Для ликвидации последствий пожара привлечены силы и средства ГУ МЧС России по Пензенской области», — приводит агентство комментарий спасателей. Как пишет местный портал progorod58, многие горожане сочли случившееся поджогом.

Ранее сообщалось, что на видео попал крупный природный пожар в Воронежской области. Там пламенем объято 135 гектаров леса. Местный житель, выложивший видео в сеть, отметил, что участок дороги был полностью задымлен.