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В ресторане подруги Ефремова устроили вечеринку с барменами в военной форме

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Кадр: @balagan.restaurant

В московском ресторане Balagan накануне Дня Победы организовали вечеринку с официантами и барменами в форме красноармейцев, подающих алкоголь под военные песни. Видео и фото с мероприятия опубликованы в Instagram-аккаунте заведения.

Вечеринку раскритиковали в сети, назвав действо пошлостью и балаганом, происходящим накануне дня скорби и памяти.

Известно, что ресторан принадлежит Татьяне Беркович — близкой подруге Михаила Ефремова. Она выступала свидетелем по уголовному делу о смертельном ДТП с участием актера, а также была фигуранткой дела о наркотиках у Ефремова.

В декабре 2020 года ресторан уличили в коронавирусных нарушениях — заведение работало после 23:00 и с несоблюдением дистанции и масочного режима для посетителей. Оперштаб Москвы сообщал, что Balagan грозит штраф или приостановка деятельности.

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