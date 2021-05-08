В ресторане подруги Ефремова устроили вечеринку с барменами в военной форме

В московском ресторане Balagan накануне Дня Победы организовали вечеринку с официантами и барменами в форме красноармейцев, подающих алкоголь под военные песни. Видео и фото с мероприятия опубликованы в Instagram-аккаунте заведения.

Вечеринку раскритиковали в сети, назвав действо пошлостью и балаганом, происходящим накануне дня скорби и памяти.

Известно, что ресторан принадлежит Татьяне Беркович — близкой подруге Михаила Ефремова. Она выступала свидетелем по уголовному делу о смертельном ДТП с участием актера, а также была фигуранткой дела о наркотиках у Ефремова.

В декабре 2020 года ресторан уличили в коронавирусных нарушениях — заведение работало после 23:00 и с несоблюдением дистанции и масочного режима для посетителей. Оперштаб Москвы сообщал, что Balagan грозит штраф или приостановка деятельности.