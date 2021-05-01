Соседи устроившей поножовщину звезды телешоу раскрыли подробности скандала

Соседи задержанной звезды реалити-шоу «Пацанки» и телеведущей Ксении Милас, которая была объявлена в розыск по подозрению в поножовщине, раскрыли подробности произошедшего. Их слова передает Telegram-канал Life Shot.

Как отметили женщины, живущие в квартире по соседству, ведущая и ее подруги были тихими, не скандалили и не ссорились с соседями.

По словам одной из россиянок, раненая девушка осталась жива, ее увезли на скорой в больницу. Врач сказал женщинам, что пострадавшую будут зашивать. На вопрос о ее состоянии медик ответил, что оно не тяжелое. При этом на кадрах Life Shot с места происшествия видно, что пол перед квартирой, где развернулся скандал, залит кровью.

Ранее сообщалось, что Ксения Милас во время ссоры на вечеринке ударила ножом свою подругу, Марию Ефименко. Та получила ранения спины и руки.