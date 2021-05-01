Звезда популярного шоу попала в розыск по подозрению в поножовщине

Звезда популярного российского реалити-шоу «Пацанки» Ксения Милас попала в розыск по подозрению в поножовщине: она якобы нанесла несколько ранений другой девушке, передает «Пятый канал».

По предварительным данным, конфликт произошел дома у диджея Яны Бородиной. Та пригласила к себе в гости трех подруг. Во время вечеринки девушки поссорились, и одна из них — предположительно, Милас — ранила другую ножом. По информации телеканала, пострадала Мария Ефименко. Она получила ранения спины и руки. В настоящий момент она находится в больнице.

Отмечается, что, помимо девушек, в квартире было двое детей, один из них — несовершеннолетний. Дети легли спать вечером и проснулись под утро.

15 марта полицейские задержали звезду «Пацанок» Диану Субботину с наркотиками. Как установили следователи, в найденных пакетах находилось наркотическое вещество мефедрон. Звезда популярного реалити находится под подпиской о невыезде, против нее возбудили уголовное дело о незаконном хранении наркотиков.