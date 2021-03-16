Раскрыты подробности задержания с наркотиками звезды российского шоу

Звезду популярного российского реалити-шоу «Пацанки» Диану Субботину действительно задержали с наркотиками, еще одна участница проекта, Зарина Голубцова, проходит по делу как свидетель. Подробности задержания раскрыла сама Голубцова в комментарии Telegram-каналу «Звездач».

«Я нахожусь в адекватном состоянии. Меня досмотрели, опросили и отпустили. То, что Диана возит с собой в нижнем белье и карманах, меня абсолютно не интересует», — отметила она.

По словам участницы телепроекта, по делу против Субботиной она является свидетелем. «Я сейчас нахожусь в офисе, работаю, у меня все хорошо», — добавила Голубцова. Таким образом она опровергла неофициальную информацию о том, что ее тоже задержали полицейские.

О задержании Субботиной с наркотиками в Москве сообщили 15 марта. По данным источников, 26-летнюю героиню передачи остановили на улице Казакова. Во время досмотра у нее нашли пакет с неизвестным порошком под шапкой, а еще один — в бюстгальтере.

По словам следователей, в пакетах находилось 0,9 грамма наркотического вещества мефедрон. В настоящее время Субботина находится под подпиской о невыезде, против нее возбудили уголовное дело о незаконном хранении наркотиков.