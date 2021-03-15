Звезду популярного российского шоу задержали с наркотиками

Звезду российского реалити-шоу «Пацанки» Диану Субботину задержали с наркотиками. Об этом сообщает агентство «Москва».

26-летнюю героиню передачи остановили московские полицейские. Во время досмотра они нашли пакет с неизвестным порошком, который Субботина держала под шапкой. Еще один пакет из-под порошка сотрудники полиции достали из бюстгальтера девушки.

Как установили следователи, в пакетах находилось наркотическое вещество мефедрон. У Субботиной с собой было 0,9 грамма порошка. Звезда популярного реалити находится под подпиской о невыезде, против нее возбудили уголовное дело о незаконном хранении наркотиков.

Ранее ведущая «Пацанок» Мария Третьякова раскрыла самую сложную ситуацию на проекте за пять лет. Она вспомнила «пьяную истерику» участницы Костьи Купер, которая перепутала туалет с ближайшими кустами.

«Пацанки» — реалити-шоу, выходящее на канале «Пятница!» с 2016 года. В 2020-м транслировался пятый сезон передачи. Героинями проекта становятся девушки, которые ведут асоциальный образ жизни, но хотят измениться. Аналогичные шоу выходили на британском (From Ladette to Lady) и украинском («Від пацанки до панянки») телевидении.