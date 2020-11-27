Ведущая «Пацанок» раскрыла самую сложную ситуацию на проекте за пять лет

Одна из ведущих реалити-шоу «Пацанки» на канале «Пятница!» Мария Третьякова в интервью изданию StarHit раскрыла, какая ситуация стала самой сложной за пять лет существования проекта.

Преподавательница «школы леди» отметила, что участницы проекта не выводят ее из себя, не раздражают и не шокируют, однако иногда возникают эмоционально сложные моменты. «Я отношусь к ним как к раненым детям, как к детям с больной душой в человеческом смысле. Все проявления агрессии, несдержанности, их зависимости и человеческие пороки — это совершенно понятная мне история», — объяснила Третьякова. Она подчеркнула, что хорошо понимает участниц и то, что они не могут вести себя по-другому.

Ведущая добавила, что пятый сезон оказался очень эмоциональным. «Была сложная ситуация с Костьей Купер. На съемках она захотела посетить дамскую комнату, о чем нам громко сообщила. Мы ее туда отпустили, но не могли предположить, что она перепутает ее с ближайшими кустами. У нее была пьяная истерика. Не припомню за пять лет такого поведения у девочек», — рассказала Третьякова. Она добавила, что максимальными эмоциями, которые она в тот момент позволила проявить в отношении ученицы, стало строго сказанное «Успокойтесь!»

«Пацанки» — реалити-шоу, выходящее на канале «Пятница!» с 2016 года. В 2020 году транслируется пятый сезон передачи. Героинями проекта становятся девушки, которые ведут асоциальный образ жизни, но хотят измениться. Аналогичные шоу выходили на британском (From Ladette to Lady) и украинском («Від пацанки до панянки») телевидении.