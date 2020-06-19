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Звезда скандального реалити принимала наркотики на 2,5 тысячи долларов в день

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Джун Шеннон
Джун Шеннон
Фото: Paras Griffin / Getty Images for WEtv

Звезда скандального американского реалити-шоу «Мама Джун: Из дурнушки в красавицу» Джун Шэннон (June Shannon) рассказала, что в прошлом принимала наркотики и тратила на них по 2,5 тысячи долларов в день. Интервью с женщиной опубликовано на YouTube-канале американского вещателя WE TV, который транслирует шоу.

Шэннон призналась, что страдала от метамфитаминовой зависимости вместе с бойфрендом. Кроме того, она рассказала, что принимала разные препараты. «Это не происходило случайно... Я это делала, потому что мне нравилось», — объяснила женщина.

«Мама Джун» — реалити, в котором Шэннон пытается радикально сбросить вес. Большое внимание проект уделяет личной жизни Джун и отношениям с четырьмя ее детьми. В марте вышел четвертый сезон шоу. Его съемки находились под вопросом из-за того, что в марте 2019-го Шэннон и ее парень, который также участвует в реалити, были арестованы за хранение наркотиков. Позднее их признали невиновными.

В июне пользовательница Reddit с ником Ladybluerose опубликовала пост, в котором показала, как за несколько месяцев преобразилась внешность девушки, бросившей употреблять наркотики. В комментариях к публикации многие удивились, как она изменилась до неузнаваемости, и восхитились тем, что девушка смогла побороть зависимость.

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