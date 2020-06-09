Парень показал фотографию после отказа от наркотиков и влюбил в себя людей

Пользовательница Reddit Not-irene опубликовала скриншоты из Twitter с фотографиями юноши, который преобразился после того, как смог побороть наркозависимость. Изменения во внешности парня восхитили многих комментаторов. За несколько часов публикация набрала почти 100 тысяч лайков, а в комментариях некоторые люди признались, что почти влюбились в него по фотографии.

Из поста следует, что, отказавшись от наркотиков, юноша не употреблял никаких запрещенных веществ в течение 745 дней. К фотографиям он подписал: «Я выглядел так, будто я уже мертв, все гребаное время. Наконец-то я жив!»

«Ты молодец! Я лично знаю, насколько тяжело пройти через эти изменения. Это почти как полноценная работа. Горжусь тобой, чувак!» — поделился мыслями bjornwjild. Многие также отметили, что герой фотографий показался им очень привлекательным. В итоге комментарий написал и сам герой фотографий. Он поблагодарил пользователей за добрые слова и признался, что даже не рассчитывал на такую популярность.

Ранее в июне на Reddit был опубликован пост с фотографиями девушки, которая также смогла бросить употреблять наркотики. Героиня публикации провела несколько месяцев в больнице, пережила операцию на сердце и в итоге смогла изменить свою жизнь. В комментариях к публикации многие удивились тому, что она изменилась до неузнаваемости, и восхитились тем, что она смогла побороть зависимость.

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