Екатеринбург накрыло смогом: жители пожаловались на задымление и запах гари. Дымка появилась в городе с утра 10 мая, сообщает ТАСС.

По информации местного управления МЧС, причиной смога стали лесные пожары. «Смог на территории Екатеринбурга вызван природными пожарами. Всего на территории Свердловской области зафиксировано семь природных пожаров, все они локализованы», — говорится в сообщении управления ведомства по Свердловской области. В МЧС заверили, что угрозы населенным пунктам от огня сейчас нет.

Из-за смога жителей Екатеринбурга попросили не открывать окна утром и вечером, пить больше жидкости и ограничить курение и употребление алкоголя, а также отказаться от длительных прогулок. «При сильном недомогании, бессоннице, кашле необходимо обращаться к врачу», — добавили спасатели. Пока информации о пострадавших от задымления не поступало.

На тушении природных пожаров работают 500 человек, задействованы также парашютисты Уральской базы лесоохраны. В Центре управления в кризисных ситуациях отмечают, что на 90 процентов в пожарах виноваты люди, указывает местный портал Е1. По словам синоптиков, надолго дым от курганских пожаров задержаться в Екатеринбурге не должен.