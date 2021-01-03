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Жители российского города потребовали от властей запретить фейерверки

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Фото: Агентство «Москва»

На портале Change.org появилась петиция с требованием запретить свободное использование фейерверков, из-за бесконтрольного запуска которых в нескольких районах российского города 1 января произошли пожары. На это обратил внимание «Интерфакс».

Обращение направлено городским властям и губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. Поводом для этого стали случившиеся в первый день Нового года пожары в Хостинском, Лазаревском и Центральном районах Сочи. Авторы петиции указывают, что звуки петард «очень сильно пугают и наносит вред нервной системе других граждан», а также оставляют загрязняющие экологию вещества.

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава региона Вениамин Кондратьев 2 января написал: «Во время запуска фейерверков загорелась лесная подстилка в лесах рядом с Хостинским районом Сочи. По той же причине возгорания произошли в Краснодаре и Геленджике». Некоторые пользователи в комментариях предложили запретить продажу и использование пиротехники.

Пожар в сочинском лесу близ села Верхний Юрт произошел в новогоднюю ночь во время запуска фейерверков. По данным МЧС, загорелась лесная подстилка на 500 квадратных метрах. В 2:10 по московскому времени возгорание было локализовано, сообщило ГУМЧС России по Краснодарскому краю. К тушению привлечены 36 человек,11 единиц техники.

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