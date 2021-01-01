Бывший футболист АПЛ устроил фейерверк на Новый год и попал в больницу

Защитник турецкого «Галатасарая» Омар Элабделлауи пострадал из-за фейерверка и попал в больницу. Об этом сообщает Goal.

Бывший футболист Английской премьер-лиги (АПЛ) праздновал Новый год у себя дома и устроил салют. Фейерверк взорвался в руках Элабделлауи: спортсмен был доставлен в больницу с повреждениями рук и лица. Как выяснилось позже, здоровью футболиста уже ничего не угрожает.

Руководство «Галатасарая» выразило опасение, что футболист мог повредить зрение в результате инцидента. Элабделлуи уже посетил в больнице вице-президент клуба, а также капитан команды Арда Туран.

Элабделлауи выступает за сборную Норвегии. Часть карьеры он провел в Англии, защищая цвета «Манчестер Сити» и «Халл Сити».

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



