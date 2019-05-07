Бывший футболист АПЛ выдержал пять триатлонов за неделю

Бывший защитник «Саутгемптона», англичанин Фрэнсис Бенали прошел пять триатлонных гонок за неделю. Об этом сообщает «Би би си».

После перенесенных нагрузок 50-летний атлет оказался в больнице. Суммарно Бенали проплыл почти 20 километров, проехал на велосипеде 900 километров и пробежал пять марафонских дистанций. Врачи подсчитали, что спортсмен сжег почти 61 тысячу калорий. По словам самого атлета, из-за высокого напряжения он почувствовал, что начал терять зрение. При этом Бенали готов улучшить результат: его цель — семь гонок за неделю. Таким образом ветеран собирает деньги на благотворительность.

После завершения спортивной карьеры англичанин собрал почти миллион фунтов на исследования раковых заболеваний. Отмечается, что в интернете уже запущена петиция, чтобы отблагодарить Бенали за его деятельность. Ему предлагают присвоить рыцарский титул.

Бенали большую часть карьеры провел в «Саутгемптоне». Он защищал цвета клуба с 1988-го по 2004 год, проведя в составе «святых» 311 матчей. В рамках Английской премьер-лиги (АПЛ) он забил лишь однажды — в 1997 году.

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