Бывшего футболиста «Ливерпуля» обвинили в запугивании юниора

Валлийский тренер Крэйг Беллами обвинен в запугивании одного из игроков молодежной команды «Кардиффа». Об этом сообщает Daily Mail.

39-летний Беллами был временно отстранен от работы. Руководство валлийского клуба приступило к рассмотрению жалобы со стороны одного из игроков. По его словам, из-за поведения Беллами он ощутил страх и отчуждение.

Якобы, валлийский ветеран допустил ряд антианглийских высказываний накануне игры молодежной команды «Кардиффа» против «Бристоля». Беллами отметил, что презирает Бристоль из-за того, что те — англичане. Также юный футболист пожаловался на грубые манеры валлийца и его частые перепады настроения.

Беллами известен по своим выступлениям за английские «Ньюкасл Юнайтед», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». На счету нападающего 79 матчей и 19 голов за сборную Уэльса.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!