Бывший футболист сборной Германии просил жену сдавать за него тесты

Бывший нападающий леверкузенского «Байера» и сборной Германии Штефан Кисслинг признался, что никогда сам не сдавал все тесты на физическую готовность — ему помогала жена. Его слова передает Marca.

«Никогда не выполнял всего объема упражнений во время подготовки, ни разу. Тебе выдают специальные часы, которые фиксируют твой пульс и запоминают упражнение. Поскольку жена у меня спортивная, она сама выполняла часть работы. У нее так хорошо выходило, что нас так и не вычислили», — заявил Кисслинг.

Кисслинг известен своими выступлениями за «Нюрнберг» и «Байер». В составе последнего форвард провел 344 матча и забил 131 гол. В сезоне-2012/2013 Кисслинг стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии. За национальную сборную футболист провел всего шесть игр и не отметился голами. В 2013 году он отказался от вызова в команду, мотивируя это желанием сосредоточиться на выступлениях за клуб.

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