Россиян предупредили об опасности бенгальских огней

Врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Денис Муханов предупредил россиян об опасности использования бенгальских огней в закрытых помещениях. По мнению специалиста, вещества в свечах могут вызвать аллергическую реакцию. Об этом Муханов рассказал агентству городских новостей «Москва».

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Врач посоветовал во время праздника зажигать огни не в квартирах, а на улице, чтобы минимизировать неблагоприятные последствия. «Все типы свеч, особенно с цветовыми наполнителями, лучше использовать на открытом воздухе, поскольку из-за красящих пигментов в продуктах горения могут присутствовать агрессивные вещества, способные вызвать аллергическую реакцию, особенно у детей», — пояснил Муханов.

Специалист допустил, что жильцы могут зажигать свечи и внутри помещений. В таком случае он рекомендовал не делать это вблизи источников газа, легковоспламеняющихся веществ и тканей. По словам Муханова, бенгальские огни необходимо держать только за открытую часть, не зажимать ее в кулаке и при этом наклонять от себя под углом примерно в 30-40 градусов.

Ранее в декабре стало известно, что с 2021 года россиянам разрешат использовать в зданиях мелкие петарды и небольшие фейерверки-фонтаны. В спасательной службе сообщили, что изменения связаны с обновлением правил противопожарного режима. До этого момента в помещениях можно было зажигать только бенгальские огни и пользоваться хлопушками.

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