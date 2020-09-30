Россиянина избили бейсбольной битой за замечание о фейерверке

В Подмосковье житель одного из садовых некоммерческих товариществ (СНТ) подрался с соседями и получил черепно-мозговую травму. Конфликт разгорелся из-за запуска фейерверков, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Инцидент произошел в одном из СНТ в Ленинском районе. Пострадавший рассказал, что вечером 27 сентября в поселке раздались взрывы. По его словам, соседи запускали «петарды особой мощности». Россиянин вышел во двор и сказал им, что запускать фейерверки в поселке категорически запрещено — могут пострадать жилые дома.

После этого замечания соседи начали угрожать мужчине физической расправой, а затем избили его бейсбольной битой. Пострадавший был вынужден применить травматический пистолет, обидчики сбежали. Чуть позже мужчину госпитализировали с черепно-мозговой травмой и многочисленными ушибами.

«Пока меня везли на скорой, в поселок приехало штук 20 машин, люди угрожали жене», — сообщил мужчина. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

В феврале суд в Подмосковье приговорил к пяти годам лишения свободы местного жителя, задушившего своего соседа по многоквартирному дому. Мужчина совершил преступление из-за того, что сосед постоянно заливал его квартиру.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться