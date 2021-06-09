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В Рязани при пожаре в больнице погибли три человека

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Фото: МЧС России по Рязанской области

Три человека погибли, восемь пострадали при пожаре в реанимационном отделении областной больницы имени Семашко в Рязани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) Рязани.

«У нас 11 пострадавших на пожаре, трое погибло. Двое из них погибли на пожаре, одна умерла в машине скорой помощи. Оставшиеся восемь пострадавших размещаются в разные медучреждения города Рязани», — пояснили в службе.

По информации местной ЕДДС, погибшие находились в реанимационном отделении из-за осложнений после заражения коронавирусом.

«Персоналом учреждения и пожарными подразделениями эвакуировано 37 человек. Всего в ликвидации пожара и его последствий участвует 60 человек, 19 единиц техники, в том числе от МЧС России 45 человек, 14 единиц техники. Причина пожара и ущерб уточняется», — добавили в службе.

Ранее взорвавшийся дезодорант стал причиной пожара в одной из квартир города Нижнекамска. Прибывшим на место спасателям пришлось взламывать входную дверь, чтобы проникнуть внутрь и ликвидировать возгорание. Попав в квартиру, пожарные поняли, что пожар начался из-за взорвавшегося баллончика с дезодорантом — он лежал в спальне.

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