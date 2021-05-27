Мыши устроили пожар и сожгли дом

В австралийском штате Новый Южный Уэльс, шестой месяц страдающем от нашествия грызунов, мыши устроили пожар и сожгли жилой дом. Об этом сообщает News.com.au.

Пожар начался, когда хозяйки, медсестры Ребеки Уорд (Rebekah Ward), не было дома. По версии полиции, причиной возгорания стало замыкание, вызванное мышами, повредившими проводку. Трое детей Уорд, которые находились внутри дома, успели выбежать на улицу, а сосед спас их питомцев: мопса Литтл-Мисс и кошку Лекси. Сам дом и все имущество, которое было у семьи, оказались уничтожены огнем.

«К тому времени, когда я приехала, дом был полностью охвачен пламенем, — рассказывает Уорд. — Сотрудница полиции, которая там была, рассказала, что видела мышей, прыгавших с крыши, чтобы спастись от огня».

Грызуны стали плодиться на востоке Австралии после урожайного 2020-го года. Нашествие началось в Новом Южном Уэльсе, затем полчища мышей захватили Квинсленд и Южную Австралию и продолжают распространяться. Они уничтожают посевы и проникают в жилые дома, школы и больницы. Нанесенный ущерб оценивается в миллионы австралийских долларов (сотни миллионов рублей), пишет Daily Mail.

В марте сообщалось, что тысячи мышей заполонили город Ориндж в австралийском штате Новый Южный Уэльс. По утверждению одной из семей, за два дня им удалось поймать более 200 мышей. Другой местный житель похвастался полным ведром мертвых грызунов.