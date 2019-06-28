Сотни мышей спрыгнули с акведука и разбились

Массовая гибель полевых мышей в нидерландском селе Хоммертс, провинция Фрисландия, озадачила специалистов. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Грызуны прыгают с акведука — водного моста для кораблей, проложенного над автомобильной дорогой и связывающего два водоема. В субботу, 22 июня, на проезжей части под акведуком нашли 35 мертвых мышей. На следующий день их было уже 140, а к понедельнику число мертвых грызунов выросло до 350.

Очевидец рассказал Newsflare, что большинство падающих мышей гибнут, а выжившие часто получают травмы. «Похоже, они по какой-то причине хотят перейти с одной стороны на другую и не останавливаются на краю, как сделали бы в обычной ситуации, а шагают дальше», — говорит экологический консультант Джон Мелис (John Melis).

Эколог Нико Беемстер (Nico Beemster) полагает, что к обострению конкуренции между мышами привел рост популяции. «Возможно, они дерутся и сбрасывают друг друга с акведука, — предположил он в интервью Newsflare. — Я никогда не встречал ничего подобного».

В окрестностях Хоммертса действительно наблюдается нашествие грызунов. Чтобы прогнать вредителей, фермеры затапливали свои поля, однако численность мышей продолжает расти. Ожидается, что она достигнет пика к концу лета.

В 2018 году сообщалось, что из-за наводнения в Париже крысы стали чаще попадаться на глаза горожанам. Один из парижских мусорщиков снял на видео бак, кишащий грызунами, и рассказал журналистам о нападении крыс на его коллегу.

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