Полчища мышей заполонили город и привели к гибели домашнего скота

Тысячи мышей заполонили город Ориндж в австралийском штате Новый Южный Уэльс. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Переносимая ими мышиная лихорадка поразила город и привела к гибели домашнего скота.

Одна семья сообщила, что за два дня им удалось поймать более 200 мышей. Еще один местный житель похвастался полным ведром мертвых грызунов. Из-за нашествия вредителей в магазинах закончились мышеловки и приманка.

Люди начали использовать альтернативные способы ловли мышей. В одном хозяйстве поймали более 250 грызунов при помощи ведра с водой.

Мэр города Рег Кидд (Reg Kidd) призвал жителей не допустить попадания мышей в жилье, заделать все щели, через которые грызуны могут проникнуть в дом.

Представитель организации «Фермеры Нового Южного Уэльса» заявил, что они обратились в Агентство по охране окружающей среды за разрешением использовать фосфид на своих землях.

Ранее сообщалось, что полицейские отчаялись победить полчища голодных обезьян, которые заполонили таиландский город Лопбури. Ситуация усугубилась, когда из-за пандемии в городе не осталось туристов, которые подкармливали обезьян.