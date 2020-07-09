Женщина наловила ведро комаров

Жительница Норвегии за десять дней наловила ведро комаров. Об этом сообщает издание The Local.

В конце июня Ирмели Теппо (Irmeli Teppo), живущая недалеко от норвежского города Лиллестрём, обратила внимание на небывалое количество комаров и решила бороться с ними при помощи специальных ловушек. «Мы поставили ловушки на Иванов день, потому что знали, что после солнцестояния комаров станет еще больше, — объясняет она. — Через три дня ловушка заполнилась».

Женщина не стала выбрасывать мертвых кровососов, а сложила их в пакет. С тех пор ей приходилось опустошать ловушки каждые три дня. За сутки попавшиеся насекомые заполнили еще 1000 кубических сантиметров, а на десятый день их набралось достаточно для того, чтобы заполнить целое ведро.

Женщина пока не придумала, что будет делать с таким количеством мертвых комаров, но планирует собирать их и дальше. «Нам просто было интересно, сколько их наберется, — утверждает она. — Но я видела множество хороших предложений. Например, комарами можно кормить рыбу».

В июне сообщалось, что жители английского графства Ноттингемшир пожаловались на заполонившие их дома полчища спаривающихся комаров. По их словам, подобного в тех местах не было 30 лет.

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