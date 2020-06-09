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Миллиарды комаров атаковали российский регион и попали на видео

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Миллиарды комаров атаковали Среднеколымский район, Якутия. На видео с нашествием насекомых на российский регион обратил внимание сайт NewsYkt.

На ролике видно, как полчища комаров кружат в воздухе. Насекомые садятся на стены зданий и облепляют их настолько толстым слоем, что кажется, что это грязь. Чтобы продемонстрировать масштабы происходящего, автор видео несколько раз проводит рукой по стенам, убивая сотни насекомых за раз.

В конце видео оператор демонстрирует свою ладонь, почерневшую из-за количества убитых комаров.

Ранее в июне сообщалось, что жители английского графства Ноттингемшир пожаловались на заполонившие их дома полчища спаривающихся комаров. Местные жители утверждают, что подобных случаев не происходило последние 30 лет.

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