Полчища спаривающихся комаров заполонили дома в английской деревне

Жители английского графства Ноттингемшир пожаловались на заполонившие их дома полчища спаривающихся комаров. Об этом сообщает издание Daily Star.

Местные жители боятся открывать окна или находиться в саду, так как опасаются скопления насекомых.

22 мая девушка-подросток Миа Бозман (Mia Bosman) из деревни Северный Маскхэм проснулась посреди ночи и обнаружила, что ее комната заполнена тысячами комаров.

42-летняя Дженни (Jenny) услышала, как ее дочь зовет на помощь, и увидела, что вся комната и потолок в их доме покрыты летающими насекомыми. «Дочь стала снимать их на телефон. Это было как в фильме ужасов. Я живу в деревне три с половиной года и никогда не видела ничего подобного. Комары были везде: мы пылесосили потолок и подоконники целую неделю. Они продолжали появляться», — рассказала она.

Местные жители утверждают, что подобных случаев не происходило за последние 30 лет.

51-летний Брайан Менли (Brian Manly) сказал, что в магазине закончился спрей от комаров, так как многие использовали его, чтобы защитить от нашествия насекомых свои дома.

Доктор Крис Террел-Нилд (Chris Terrell-Nield), лектор-эколог в университете Ноттингем Трент, предложил свою теорию. «Вероятнее всего, это вид комаров, который называется комары-звонцы. Обычно они появляются роем и массово спариваются. Во время режима строгой изоляции вокруг меньше лодок, меньше рыбаков, меньше людей, поэтому теперь такие большие концентрации комаров, — пояснил он.

Ранее сообщалось, что жительница пригорода Бирмингема, графство Уэст-Мидлендс, сняла на видео, как ее автомобиль окружили полчища гигантских летающих насекомых. Проехав через рой, женщина развернулась, чтобы внимательнее разглядеть насекомых, которых к тому времени стало еще больше.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!



