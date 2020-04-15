Девушка пришла на пляжную тренировку и столкнулась с пугающим полчищем насекомых

Жительница Англии запечатлела на видео усыпанный миллионами насекомых общественный пляж Кейтон. Кадры, снятые очевидицей, опубликовал таблоид Daily Mail.

Сью Уэзерли (Sue Weatherill) пришла на пляжную тренировку и столкнулась с пугающим полчищем незнакомых ей существ. Подойдя поближе, она увидела, что берег устлан миллионами крылатых жуков. Девушка сняла загадочное явление на телефон.

«Я ничего подобного раньше не видела, — призналась она. — Вернувшись домой, я запостила видео в интернете. Оказалось, другие жители тоже стали свидетелями произошедшего». Британка рассказала, что издалека жуки напомнили ей водоросли, которые нередко остаются на побережье после прилива.

Во вторник, 14 апреля, местная спасательная служба сделала заявление на Facebook, предупредив граждан о странном нашествии насекомых. Они отметили, что сразу несколько пляжей заполонили европейские майские жуки. На данный момент устанавливается причина их необычного появления.

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