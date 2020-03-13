В жилом доме нашли двухметровое осиное гнездо

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В китайской провинции Хэнань в незаселенном жилом доме обнаружили двухметровое осиное гнездо. Об этом сообщает сайт Unilad.

В начале 2019 года Чжан Цзюйвэй закончил строительство нового дома. Пока здание пустовало, внутри завелись осы. «Тогда там никто не жил, поэтому их не замечали целый год», — объясняет Чжан Цзюйвэй. По его словам, до недавних пор он также не уделял внимания этому владению.

В начале марта Чжан Цзюйвэй решил обставить новый дом мебелью и лишь после этого нашел осиное гнездо высотой около 180 сантиметров, свисающее с потолка в одной из комнат. Оно оказалось заброшенным, поэтому дезинсекция не понадобилась.

Чжан Цзюйвэй снял гнездо с потолка с помощью местных властей, но решил не выбрасывать, а оставить его себе. Что он планирует с ним делать, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в американском городе Ричмонд, штат Вирджиния, пчелы построили огромный улей внутри жилого многоквартирного дома. Улей длиной 2,5 метра, который они построили, частично пустовал, однако в прошлом там могли проживать от 100 до 150 тысяч насекомых.

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