Великобритания приготовилась к нашествию гигантских смертоносных шершней

В Великобритании готовятся к нашествию гигантских азиатских шершней, яд которых очень опасен для людей — одного укуса такого насекомого хватит, чтобы убить человека с аллергией. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщает The Mirror.

По информации издания, чтобы избавиться от насекомых, власти страны потратят 7,6 миллиона фунтов стерлингов.

Данные шершни питаются мелкими насекомыми, в том числе пчелами, популяция которых сейчас стремительно уменьшается по всей Великобритании. На инфографике The Mirror показано, что их размер составляет несколько сантиметров, в то время как в тексте указывается размер в два дюйма (более пяти сантиметров). У азиатских шершней коричневые лапки со светло-желтым окончанием. Брюшко такое же темное, как у пчел, ос и шмелей, но с острым окончанием в форме иглы. Цвет таких насекомых может быть фиолетово-черным.

Сообщается также, что насекомых завезли из Китая во Францию в 2004 году, а затем они разлетелись по всей Европе: в Испанию, Португалию, Бельгию, Италию и Германию. В Великобритании их впервые заметили в 2016-м.

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