Полчища саранчи в разгар эпидемии создали угрозу голода

Новое нашествие саранчи, уничтожающей посевы в Восточной Африке, создало угрозу голода в пострадавших странах. Об этом сообщает Associated Press.

В июне 2019 года полчища саранчи уничтожили сотни гектаров посевов в Кении, Уганде, Южном Судане, Эфиопии, Сомали, Эритрее, Джибути и Судане. Во многих местах столько вредителей не видели с середины прошлого века. Теперь саранча вернулась. Новые стаи, к которым присоединились миллиарды новых особей, подросших в Сомали, Уганде и Эфиопии, в 20 раз больше прошлогодних.

На кенийской границе крестьяне дуют в свистки, стучат в сковороды и швыряют в саранчу камни, чтобы отпугнуть насекомых. Им мешают карантинные меры, введенные для борьбы с эпидемией новой коронавирусной инфекции. «Когда саранча прилетает в сад, она уничтожает все, — рассказывает фермер из Уганды Йовери Абокет (Yoweri Aboket). — Кое-кто даже считает, что саранча хуже коронавируса. Некоторые не верят, что вирус вообще сюда попадет».

В Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН считают нашествие саранчи серьезной угрозой продовольственной безопасности стран Восточной Африки. В кенийском климатологическом центре масштабы вторжения саранчи назвали беспрецедентными.

В марте сообщалось, что старшая сестра Ким Кардашьян Кортни увидела в девятой главе Третьей книги Царств Ветхого Завета пророчество о коронавирусе. Среди прочего, в нем упоминались саранча и засуха.

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