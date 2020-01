Последствия столкновения самолета с облаком саранчи показали на фото

Пассажирский самолет авиакомпании Ethiopian Airlines попал в облако саранчи во время полета. Последствия столкновения показали на фото, которые были опубликованы на портале On The Wings of Aviation.

На кадрах видно, что корпус лайнера, в особенности носовая часть и двигатели, покрыт темными пятнами, а лобовое стекло — плотной пленкой, возникшей из-за останков насекомых.

Инцидент произошел в четверг, 9 января, на борту рейса ET363, следовавшего по маршруту Джибути — Дире-Дауа (Эфиопия). Воздушное судно дважды заходило на посадку, однако так и не смогло приземлиться из-за плохой видимости. После этого экипаж лайнера принял решение посадить самолет в Аддис-Абебе.

Известно, что сразу после прибытия корпус судна был тщательно очищен и досмотрен на предмет повреждений. В результате произошедшего никто из пассажиров или членов летного состава не пострадал.

В сентябре 2017 года огромный рой пчел задержал вылет лайнера в индонезийском аэропорту Куала-Наму на острове Суматра. Сразу после приземления лайнера авиакомпании Citilink его правое крыло облепили пчелы. Все пассажиры благополучно покинули самолет.

