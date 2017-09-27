Огромный рой пчел сорвал вылет лайнера в Индонезии

Огромный рой пчел задержал вылет лайнера в индонезийском аэропорту Куала-Наму на острове Суматра. Видео случившегося опубликовано на YouTube.

Как уточняет портал Coconuts Jakarta, инцидент произошел в пятницу, 22 сентября. Сразу после приземления лайнера авиакомпании Citilink его правое крыло облепили пчелы. Все пассажиры благополучно покинули самолет.

Сотрудники аэропорта сбили насекомых с крыла с помощью водометов. После этого воздушное судно было тщательно обследовано. Затем лайнер вылетел в свой пункт назначения — индонезийский город Батам — с задержкой в полтора часа.

Аналогичное ЧП произошло в июле с самолетом индийской авиакомпании Alliance Air, который не смог отправиться вовремя из-за облепивших его пчел.

