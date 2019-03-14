Пассажир бизнес-класса обнаружил живую личинку в своем обеде

Пассажир авиакомпании Delta, летевший бизнес-классом, обнаружил в обеде, который подавали на борту самолета, насекомое. Об этом сообщает The Sun.

Как рассказал путешественник, во время рейса Детройт — Сиэтл ему подали салат в тарелке, по которой ползала живая личинка. Он снял блюдо на видео и поделился им с блогером Мэтью Клинком, который позже выложил ролик в сеть.

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Пассажир также добавил, что, когда он рассказал о случившемся сотрудникам авиакомпании, те предложили ему всего 50 долларов в качестве компенсации.

Позже мужчина получил официальное письмо с извинениями от Delta. «Мы делаем все возможное, чтобы в наши самолеты поставлялась качественная пища, которой будут довольны клиенты. В этот раз мы допустили оплошность. Мы уже направили информацию о случившемся нашему руководству», — говорилось в заявлении авиакомпании.

В феврале пассажир авиакомпании Singapore Airlines обнаружил в обеде, который подавали на борту самолета, осколок человеческого зуба. Австралиец Брэдли Баттон возвращался из Веллингтона в Мельбурн после встречи с другом. Когда пассажир доедал свое рисовое блюдо, он внезапно почувствовал неприятный хруст.

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