Пассажир бизнес-класса устроил дебош из-за безрыбья

Пассажир бизнес-класса устроил дебош из-за отсутствия рыбы в меню на борту самолета, в результате чего его сняли с рейса. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел в лайнере авиакомпании Air Canada, следовавшем из Ванкувера в Торонто.

После того как один из пассажиров узнал, что ему не смогут подать рыбу, он вышел из себя. «Если я не получу свою рыбу, у вас будут проблемы. Так или иначе, я должен ее получить: либо вы принесете мне рыбу, либо я сам себе ее принесу», — возмущался мужчина.

Пилоты решили вернуться в аэропорт вылета и высадить недовольного пассажира из самолета. В результате рейс задержали на пять часов, а попутчики нарушителя распекли его в социальных сетях. «Задержка на пять часов из-за того, что какого-то идиота пришлось высаживать в последний момент», — негодовали одни.

«Спасибо, мудак!» — саркастично ругались другие.

Позже в Air Canada подтвердили, что задержка рейса произошла из-за пассажира, нарушавшего порядок.

Ранее в феврале австралиец Брэдли Баттон, летевший авиакомпанией Singapore Airlines в Мельбурн, обнаружил в обеде на борту самолета осколок человеческого зуба. Когда пассажир доедал свое рисовое блюдо, он внезапно почувствовал неприятный хруст и пожаловался стюардессе.

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