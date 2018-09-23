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Дочь миллионера съела сэндвич и умерла в самолете

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Дочь британского миллионера Надима Эднан-Лаперуза Наташа скончалась на борту рейса Лондон — Ницца после приступа аллергии, вызванного съеденным в аэропорту сэндвичем. Об этом в воскресенье, 23 сентября, сообщает The Daily Mail.

Перед тем, как сесть на рейс авиакомпании British Airways, девушка купила сэндвич с оливками, артишоками и тапенадой в кафе сети Pret a Manger. Уже на борту самолета у нее началась сильная аллергическая реакция. Несмотря на три дозы лекарства эпинефрин, которые ввел 15-летней Наташе ее отец, у девушки остановилось сердце.

По мнению врачей, реакцию могли вызвать семена кунжута, которые были добавлены в хлеб при его запекании. Кунжут входит в число 14 аллергенов, о наличии которых в пище, по британским законам, производитель должен указывать на упаковке. Однако это требование не касается заведений общепита, где еда готовится на месте и продается в тот же день.

Надим Эднан-Лаперуз является основателем компании-производителя игрушек Wow Toys. Он объявил о намерении обратиться в суд с требованием ужесточить правила маркировки продуктов, содержащих аллергены.

10 сентября на борту рейса, следовавшего из Манчестера на Ибицу, умер другой житель Великобритании. У него случилась передозировка кокаином.

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