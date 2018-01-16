Российский турист возвращался из Доминиканы и умер на борту самолета

Самолет с российскими туристами, возвращавшимися из Доминиканской республики, совершил экстренную посадку в одном из аэропортов Канады из-за того, что одному из пассажиров стало плохо на борту. Спасти мужчину не удалось, сообщает «Интерфакс».

Командир рейса компании «Северный ветер» сообщил диспетчерам, что один из пассажиров жалуется на боли в груди, сразу после вылета из доминиканского аэропорта Пунтакана. Он запросил экстренную посадку в ближайшем аэропорту и вызвал группу реаниматологов.

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Посадка была одобрена в аэропорту Ванкувера Баундари-Бей. Однако во время приземления началось резкое ухудшение состояния пассажира. Прибывшая на борт бригада медиков констатировала смерть мужчины.

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