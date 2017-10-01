На борту самолета умерла пассажирка рейса Москва—Уфа

Пассажирка рейса Москва—Уфа скончалась на борту воздушного судна в воскресенье, 1 октября, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель Московского межрегионального следственного управления Следственного комитета России на транспорте Елена Марковская.

По ее словам, в воскресенье, 1 октября, в 14:30 из аэропорта Внуково вылетел самолет, выполнявший рейс в Уфу. Вскоре одна из пассажирок почувствовала себя плохо, а затем потеряла сознание. Спустя полчаса экипаж совершил экстренную посадку в аэропорту Внуково, однако поднявшиеся на борт медики констатировали смерть женщины.

Она добавила, что начата доследственная проверка.

Источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру», что женщина несколько месяцев провела в одной из московских больниц, где проходила курс лечения от тяжелого хронического заболевания. Накануне ее выписали с заметным улучшением, и она отправилась домой. «Во время взлета пассажирка потеряла сознание, ей пытались оказать помощь экипаж, однако попытки реанимировать пассажирку успехом не увенчались», — рассказал собеседник.

Он добавил, что причины смерти установят эксперты, которым передали всю обнаруженную у умершей медицинскую документацию.

22 сентября на борту самолета, следовавшего из Анадыря в Москву и экстренно севшего в Салехарде, умер младенец. Новорожденный был отправлен в столицу на лечение, однако ребенку стало плохо в полете.